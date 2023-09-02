



Китайские ученые заявили об "огромном прорыве" в технологии лазерного оружия

Китайские военные ученые сообщили о крупном прорыве в технологии лазерного оружия, заявив, что они разработали новую систему охлаждения, которая позволяет высокоэнергетическим лазерам работать "бесконечно" без какого-либо выделения тепла, пишет редактор научных новостей SCMP Стивен Чен.



По мнению ученых Национального университета оборонных технологий в Чанше, провинция Хунань, новая система охлаждения полностью исключает вредное тепло, выделяющееся при работе высокоэнергетических лазеров. Это было серьезной технической проблемой при разработке лазерного оружия.



Благодаря новой технологии оружие теперь может генерировать лазерные лучи столько, сколько пожелает, без каких-либо перебоев или ухудшения производительности.



В новой системе охлаждения используются усовершенствованные конструкции и оптимизированный поток газа для отвода тепла изнутри лазерного оружия , при этом сводя к минимуму турбулентность и вибрацию и улучшая чистоту зеркал.



По мнению исследователей, он может существенно изменить ход боя за счет увеличения времени боя, дальности удара и масштаба урона, а также сокращения логистики и затрат.



Китай разрабатывает высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения или вывода из строя таких целей, как дроны, ракеты и самолеты. Преимущество этого оружия заключается в том, что оно способно поражать цели со скоростью света, что делает его очень эффективным против быстро движущихся целей.



Они также потенциально могут быть более экономичными, чем традиционные системы ракетного базирования, поскольку не требуют дорогих боеприпасов и могут быстро перезаряжаться.



По мнению некоторых военных ученых, в случае необходимости Китай также планирует использовать лазерное оружие против таких спутников, как Starlink компании SpaceX.



Это оружие может вывести из строя средства связи, навигации и наблюдения противника и может быть использовано для получения стратегического преимущества в космических конфликтах.