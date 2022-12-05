



Китайские студенты придумали плащ, нераспознаваемый камерами наблюдения

Несколько китайских аспирантов изобрели невзрачное недорогое пальто, которое может скрывать человека днем ​​и ночью от камер видеонаблюдения , контролируемых искусственным интеллектом. Разработка заняла первое место в конкурсе творческих работ, спонсируемом Huawei Technologies Co в рамках Китайского конкурса инноваций и практики для аспирантов.



“Наш InvisDefense позволяет камере запечатлеть вас, но мешает определить, человек ли вы”, – говорит Вэй Хуэй, один из авторов идеи.



Специально разработанный камуфляжный рисунок, нанесенный на InvisDefense, может вмешиваться в алгоритм распознавания, эффективно ослепляя камеру, чтобы она не могла идентифицировать владельца как человека. Ночью камера отслеживает тела людей с помощью инфракрасного тепловизионного изображения. Модули регулирования температуры неправильной формы, расположенные на внутренней поверхности InvisDefense, создают необычную температурную картину, которая сбивает с толку инфракрасную камеру.



Стоимость полного комплекта InvisDefense составляет менее 500 юаней (70 долларов США).



“Наши результаты доказывают, что в современных технологиях искусственного интеллекта и технологии компьютерного распознавания все еще есть лазейки, и исследователи могут использовать наши алгоритмы для улучшения существующих моделей”, – заявляют разработчики InvisDefense.