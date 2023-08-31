



Китайская компания запустила конкурента ChatGPT

Китайский технологический гигант Baidu объявил в четверг, что его бот Ernie, своего рода аналог ChatGPT, теперь доступен для широкой публики. Это считается большим шагом вперед для технологического сектора Китая, инвестирующего значительные средства в искусственный интеллект, пишет CNBC .



"Мы рады поделиться тем, что Ernie Boi теперь полностью открыт для общественности с 31 августа", - говорится в заявлении Baidu.



Сервис называется Ernie Bot на английском, и Wenxin Yiyan на китайском. Получить доступ к нему может любой желающий.



Китайские компании поспешили анонсировать проекты генеративного искусственного интеллекта после того, как ChatGPT OpenAI приобрел популярность во всем мире в начале 2023 года. ChatGPT официально не разрешен в Китае, где доступ к Google и Facebook заблокирован.

