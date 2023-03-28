



Китайская Baidu раскрыла новые возможности ИИ-чатбота Ernie

Китайская поисковая система Baidu в понедельник поделилась предварительно записанными видеороликами о том, как ее чат-бот Ernie, работающий на базе искусственного интеллекта, подводит итоги финансовой отчетности и создает презентации в Powerpoint, а также демонстрирует другие возможности, ориентированные на промышленность.



Согласно изображениям, опубликованным представителем Baidu в группе для СМИ на WeChat, самой распространенной в Китае службе обмена сообщениями, китайский чат-бот обладает более широким спектром навыков, чем во время предыдущей демонстрации две недели назад.



В видеороликах, опубликованных в понедельник, показано, как чат-бот, работающий на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), создает маршруты путешествий и виртуальных, человекоподобных живых зрителей, которые могут рекламировать товары, используя сценарии, разработанные в соответствии с потребностями пользователя.



Бот Ernie пока является ближайшим китайским ответом на разработанный в США ChatGPT.

