



Китай запустил третий и последний компонент космической станции

Китай в понедельник в 3:39 по восточному времени запустил третий и последний модуль Mengtian для постоянной космической станции с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.



Mengtian присоединится к Wentian в качестве второго лабораторного модуля для станции, известной под общим названием Tiangong или “Небесный дворец”. Оба подключены к основному модулю Тяньхэ, где живет и работает экипаж.



Модуль Mengtian был запущен на борту ракеты-носителя Long March-5B Y4. По данным Китайского космического агентства, модуль должен был провести в полете 13 часов, прежде чем достичь Tiangong, населенного экипажем из трех астронавтов.



Астронавты Чен Дун, Цай Сюжэ и Лю Ян прибыли в начале июня для шестимесячного пребывания на борту, в течение которого они завершат сборку станции, проведут выходы в открытый космос и проведут дополнительные эксперименты.



После прибытия Mengtian в следующем месяце к станции должен пристыковаться дополнительный грузовой корабль “Тяньчжоу”, еще одна миссия с экипажем запланирована на декабрь, когда экипажи могут пересекаться, поскольку у Тяньгуна достаточно места для размещения шести астронавтов.



Mengtian предоставит пространство для научных экспериментов в условиях невесомости, шлюз для воздействия космического вакуума и небольшой роботизированный манипулятор для поддержки полезной нагрузки в открытом космосе. Уже находящаяся на орбите 23-тонная лаборатория Wentian предназначена для научных и биологических экспериментов.



В следующем году Китай планирует запустить космический телескоп Xuntian, который, хотя и не является частью Tiangong, будет вращаться вокруг станции последовательно со станцией и может время от времени состыковываться с ней для обслуживания.

