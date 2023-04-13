



Китай введет обязательные проверки безопасности для сервисов на основе ИИ

Китай планирует ввести проверку сервисов генеративного искусственного интеллекта, прежде чем он станет доступным широкой общественности, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект руководящих принципов, опубликованных Управлением киберпространства Китая (CAC) для общественного обсуждения.



Разработчики должны гарантировать, что контент, который выдает ИИ, является точным и уважает интеллектуальную собственность, а также не дискриминирует и не угрожает безопасности. Кроме того, контент должен иметь маркировку, что он создан именно ИИ.



Предлагаемые требования дополняют попытки Пекина регулировать рост генеративного ИИ после того, как ChatGPT запустил индустрию. По сути, Китай расширяет свои правила относительно данных и контента на ИИ.



Вероятно, страна запретит иностранные услуги искусственного интеллекта, в частности OpenAI или Google, как это было с американскими поисковиками и социальными сетями.



Доцент права в Университете Гонконга Анжела Чжан говорит, что скорая реакция CAC на эту новую технологию ясно демонстрирует регуляторные амбиции в этой сфере.



Пекин считает ИИ стратегической отраслью, поэтому его услуги должны быть прозрачны в отношении данных и алгоритмов.



“Поставщики услуг должны предоставлять определенную информацию о данных, используемых при обучении ИИ, включая происхождение, размер и тип данных”, — говорится в заявлении CAC.



