



Китай установит новый оптический телескоп на Памирском нагорье

Китай установит на Памирском нагорье новый оптический телескоп, который станет третьим по величине в стране, сообщили в Синьцзянской обсерватории при Академии наук Китая. Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа.



Как сообщила глава Синьцзянской обсерватории Ван На, новый телескоп будет установлен на наблюдательной станции, которая находится на высоте 4 520 м над уровнем моря, и наилучшее качество полученных там астрономических изображений может достигать 0,4 угловых секунды. Она также добавила, что зимой содержание влаги в атмосфере в этом месте обычно меньше 2 мм, а высокая гора Конгур блокирует световые помехи с городской территории.



"Такие превосходные условия для оптических наблюдений довольно редки в Китае, и можно сравнить с оптическими обсерваториями мирового уровня", – отметила Ван На.



Ожидается, что этот 1,9-метровый оптический телескоп, который станет третьим по величине универсальным оптическим телескопом в Китае, будет запущен в эксплуатацию в июне 2024 года.