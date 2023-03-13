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Китай установит новый оптический телескоп на Памирском нагорье
13.03.2023 00:21 Ирина Демьянова

Китай установит новый оптический телескоп на Памирском нагорье

Китай установит на Памирском нагорье новый оптический телескоп, который станет третьим по величине в стране, сообщили в Синьцзянской обсерватории при Академии наук Китая. Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа.

Как сообщила глава Синьцзянской обсерватории Ван На, новый телескоп будет установлен на наблюдательной станции, которая находится на высоте 4 520 м над уровнем моря, и наилучшее качество полученных там астрономических изображений может достигать 0,4 угловых секунды. Она также добавила, что зимой содержание влаги в атмосфере в этом месте обычно меньше 2 мм, а высокая гора Конгур блокирует световые помехи с городской территории.

"Такие превосходные условия для оптических наблюдений довольно редки в Китае, и можно сравнить с оптическими обсерваториями мирового уровня", – отметила Ван На.

Ожидается, что этот 1,9-метровый оптический телескоп, который станет третьим по величине универсальным оптическим телескопом в Китае, будет запущен в эксплуатацию в июне 2024 года.

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