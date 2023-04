Китай протянет подводный интернет-кабель для конкуренции с США

Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов, который соединит Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы конкурировать с аналогичным проектом, поддерживаемым США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, участвующих в сделке.



Отмечается, что в строительстве кабеля задействованы три основных оператора связи Китая: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).



Кабель EMA свяжет Азию, Ближний Восток и Европу и протянется от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и дойдет до Франции.



Кабель будет изготовлен и проложен китайской компанией HMN Technologies Co Ltd, чья компания-предшественница была мажоритарным акционером китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies.



По словам источников, HMN Tech получит субсидии от государства на строительство кабеля.



Проект EMA должен составить прямую конкуренцию другому кабелю, который сейчас строит американская компания SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6), который также соединит Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и полдюжины других стран, расположенных вдоль маршрута.



Ранее США выразили обеспокоенность тем, что Китай собирает интернет-данные. За последние четыре года США сорвали ряд китайских проектов по прокладке подводных кабелей за рубежом.