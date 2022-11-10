



Китай продемонстрировал на авиасалоне в Чжухае новую ракету для полета на Луну

Китай продемонстрировал модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для полета и посадки на Луну, на одной из выставочных площадок 14-ой Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022, проходящей в портовом городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая.



Взлетная масса этой ракеты составляет 2,1 тыс. тонн, ее длина - 90 метров. Она может доставить 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.



Ожидается, что первая пилотируемая миссия, которая будет осуществлена при помощи данной ракеты, состоится в 2027 году, сказал Чжао Синьго, представитель Китайского исследовательского института ракетной техники.



Помимо пилотируемой ракеты, на авиашоу также показана модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью. По словам Чжао Синьго, она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля-Луна до 50 тонн полезной нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.



Эта ракета-носитель находится в стадии разработки, и ее запуск запланирован примерно на 2030 год, добавил Чжао Синьго.