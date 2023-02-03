



Китай построит в Антарктиде наземные станции для поддержки спутников

Китай планирует построить наземные станции в Антарктиде для поддержки своей сети мониторинговых спутников, сообщили государственные СМИ в четверг.



Глобальная сеть наземных станций Китая для поддержки растущего числа спутников и космических амбиций вызвала у некоторых стран опасения, что она может быть использована для шпионажа, что Китай отвергает.



В 2020 году шведская государственная космическая компания, предоставившая наземные станции, которые помогали запускать китайские космические корабли и передавать данные, отказалась продлевать контракты с Китаем или принимать новый китайский бизнес из-за “изменений в геополитике”.



China Aerospace Science and Technology Group Co. построит станции на исследовательской базе Чжуншань, одной из двух постоянных китайских исследовательских станций в Антарктиде, после победы в тендере на сумму 6,53 миллионов долларов, сообщает China Space News.



По данным China Space News, этот проект был частью более широких инициатив, направленных на развитие морской экономики Китая и превращение Китая в морскую державу. Построенная Китаем наземная станция в аргентинской Патагонии вызвала обеспокоенность по поводу ее назначения, несмотря на заверения Китая в том, что целью станции является мирное наблюдение за космосом и полеты космических кораблей.

