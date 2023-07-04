



Китай ограничит экспорт материалов для производства микросхем

Китай будет контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности.



Об этом заявили в Министерстве торговли Китая, передает Reuters.



"Контроль, который, по словам Китая, направлен на защиту национальной безопасности и интересов, потребует от экспортеров получения разрешения на отправку некоторых продуктов из галлия и германия", - отмечается в сообщении.



Ранее СМИ писали, что решение об управлении экспортом редких элементов, которые Пекин классифицирует как стратегические, связано с тем, что Вашингтон обдумывает новые ограничения на поставку высокотехнологичных микрочипов в Китай.



Этим летом США и Нидерланды также намерены нанести двойной удар китайским производителям микросхем, еще больше ограничив продажи оборудования для производства чипов. Эти решения является частью усилий по предотвращению использования их технологий для укрепления вооруженных сил Китая.



Контроль Китая, который вступит в силу с 1 августа, будет применяться к восьми продуктам, связанным с галлием: антимонид галлия, арсенид галлия, металлический галлий, нитрид галлия, оксид галлия, фосфид галлия, селенид галлия и арсенид галлия индия.



Они также будут применяться к шести продуктам из германия: диоксиду германия, субстрату для эпитаксиального роста германия, слитку германия, металлу германия, тетрахлориду германия и фосфиду цинка-германия.



Экспортеры должны будут пройти процедуры для получения экспортных лицензий, говорится в заявлении министерства торговли Китая.



"Любой, кто экспортирует эти продукты без разрешения, и те, кто экспортирует сверх разрешенных объемов, будут наказаны", - подчеркнули в министерстве.



Напомним, что германий также используется в инфракрасных технологиях, волоконно-оптических кабелях и солнечных батареях.



Читайте также на Mignews: Китайцы научились одновременно управлять тремя крупными БПЛА Scorpion – видео