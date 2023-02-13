



Китай обратился к Филиппинам о потенциальном партнерстве

Китай обратился к Филиппинам о потенциальном партнерстве для развития атомной энергетики



Как отметил директор Бюро энергетической политики и планирования Майкл Синокрус: "Это всеобщее сотрудничество в атомной энергетике. Это может быть атомная электростанция Батаан (BNPP), обычные или малые модульные реакторы (SMR)".



Однако никакой дискуссии по поводу того, каким будет охват энергетического сотрудничества, констатирует он, еще не было, в отличие от соглашения Филиппин с США.



Майкл Синокрус сообщил, что атомная энергетика будет включена в энергетическое планирование Филиппин к 2050 году.