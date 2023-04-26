



Китай планирует к 2030 году высадить людей на Луне

Китай активно развивает свою лунную программу и планирует к 2030 году совершить пилотируемый полет на Луну и высадить там своих астронавтов.



Об этом в интервью CGTN заявил главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь.



“К 2030 году китайцы точно смогут ступить на Луну. Это не проблема”, - сказал он.



В настоящее время Национальное космическое управление Китая реализует четвертую фазу программы исследования Луны, которая предусматривает запуск трех миссий под названиями “Чанье-6”, “Чанье-7” и “Чанье-8” и строительство на спутнике Земли международной Лунной исследовательской станции.



План предусматривает запуск в 2024 году спутника связи Queqiao-2 с ретрансляторами. Его главная задача – обеспечить связь между Землей и космическими аппаратами на поверхности Луны.



Ву Вэйжэнь также рассказал о планах Китая построить ориентированный на Луну космический интернет для улучшения связи и навигации для будущих космических полетов.



