



Китай будет исследовать планеты вне Солнечной системы с 2030 года

В Китае озвучили новые планы по исследованию далекого космоса, запуску нового зонда и созданию ракет-носителей следующего поколения. Кроме того, страна хочет строить "лунный интернет".



Среди планов космических планов Китая есть следующие:



2025 – запуск зонда для исследования астероидов и комет.



2027 – дебют новой ракеты-носителя, обеспечивающей пилотируемый полет к Луне. Это будет гигантская ракета высотой 90 метров, диаметром 5 метров и массой при запуске около 2187 тонн.



2030 – исследование потенциально пригодных для жизни планет вне Солнечной системы.



Кроме этого, к 2028 году планируется построить базовую структуру Международной исследовательской станции на Луне, а в ближайшие 10-15 лет – произвести запуск миссии для сбора и доставки образцов из Марса. Также будут исследования Юпитера и Урана, но здесь пока подробностей нет.