



Катастрофу на Марсе вызвало столкновение с огромным астероидом – исследования

Ученые считают, что более 3 миллиардов лет назад в Марс врезался огромный астероид, который стал причиной появления огромного цунами, пишет Gizmodo.



Ученые из Планетологического института США обнаружили огромный ударный кратер диаметром в примерно 110 км, который остался после падения астероида в далеком прошлом Марса.



Изучив карты поверхности планеты исследователи выяснили, что ударный кратер, который они назвали Поль, появился примерно 3,4 млрд лет назад. В это время на Земле только недавно появились первые жизненные формы. Моделирование показало, что удар астероида был настолько сильным, что вся порода поднялась со дна древнего океана и ее унесло огромными потоками воды.



По словам Алексиса Родригеса из Планетологического института, это было огромное цунами, высота волны в котором составляла примерно 250 метров.



Многие ученые сходятся на том, что в далеком прошлом Марс действительно был покрыт водой и имел более теплый и влажный климат, чем сейчас.

Исследование показало, что, учитывая размеры кратера, астероид, который его создал мог иметь примерные размеры 3 на 10 км. Исследователи предполагают, что мощность взрыва составляла от 500 тысяч до 13 млн мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте.



По словам Родригеса, теперь нужно подготовить космический аппарат для посадки в этом регионе, чтобы подробно изучить все местные горные породы. Таким образом можно узнать о том, как происходила эволюция марсианского океана, и есть ли здесь признаки древней микробной жизни.