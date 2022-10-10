



Катание на американских горках может обмануть новый алгоритм Iphone 14

Функция Crash Detection в линейке телефонов Apple iPhone 14, а также в новых устройствах Apple Watch позволяет пользователю дозвониться в службу спасения, если он потерял сознание в результате автомобильной аварии. Запуская эту функцию, компания Apple заявила, что она сработает только в том случае, если вы действительно находитесь за рулем и если вы попали в аварию, поэтому просто уронить телефон или упасть не получится.



Однако уязвимость в алгоритме программы удалось заметить совершенно случайно. Если вы катаетесь на американских горках и взяли с собой телефон, в некоторых случаях функция Crash Detection может подать сигнал ложной тревоги.



Согласно отчету Wall Street Journal, это произошло в нескольких различных парках развлечений по всей территории США. В некоторых случаях телефоны звонили в экстренные службы во время пребывания людей на аттракционах, и посетители не могли ничего с этим поделать.



Функция, вероятно, срабатывает из-за экстремальных ускорений и замедлений, которые происходят во время катания на американских горках, обманывая датчики телефона и заставляя его думать, что произошла авария. Представитель Apple заявил, что компания будет продолжать совершенствовать функцию Crash Detection с течением времени.



Возможно, функция Crash Detection не идеальна, но уже доказано, что она работает так, как задумано, как в ходе тестирования, так и в реальной жизни. Неделю назад iPhone определил факт автокатастрофы в отдаленном районе недалеко от Линкольна, штат Небраска, и оповестил службы спасения.