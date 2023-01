Карта сокровищ может привести к трофеям нацистов

Обнародована карта сокровищ, которая может привести к трофеям, спрятанным нацистами во время Второй мировой войны.



Об этом сообщает голландское издание NL Times.



По словам Аннет Ваалкенс из Национального архива Нидерландов, на карте указано место, где нацисты закопали множество украденных во время битвы при Арнеме в 1944 году ценностей.



Предполагается, что там спрятаны драгоценности, часы и бриллианты. Согласно карте, они зарыты недалеко от деревни на востоке Нидерландов.



"Во время обороны Арнема в отделении Rotterdamsche Bank прогремел взрыв. Немецкие солдаты на месте происшествия спрятали свою добычу под пальто", — отметила Ваалкенс.



По данным издания, эта карта десятилетиями хранилась в Национальном архиве Нидерландов. Лишь теперь она рассекречена.



#Netherlands - A Nazi treasure map which could reveal the secret location of a World War Two jewel haul has been released after 78 years.



The map is rumoured to lead to buried Nazi loot worth millions of pounds stolen from a bank by Hitler's soldiers.#WWII #Holland

📸 pic.twitter.com/qWldLW4ztB