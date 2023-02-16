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Канадский и польский ядерные регуляторы расширили сотрудничество
16.02.2023 22:06 Юлия Фрилис

Канадский и польский ядерные регуляторы расширили сотрудничество

Канадский и польский ядерные регуляторы расширили сотрудничество в сфере малых модульных реакторов

Соглашение подписали руководители Национального агентства по атомной энергии Польши (Panstwowa Agencja Atomistyki, PAA) и Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC).

Договор предусматривает расширение сотрудничества в рамках недавно подписанного меморандума. Кроме того, партнерство может расширяться для содействия совместному техническому обзору передовых и малых модульных конструкций реакторов, включая BWRX-300 технологии GE Hitachi.

BWRX-300 – это небольшой модульный водяной реактор мощностью 300 МВт американской компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) с естественной циркуляцией теплоносителя и пассивными системами охлаждения.

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