



Канадский и польский ядерные регуляторы расширили сотрудничество

Канадский и польский ядерные регуляторы расширили сотрудничество в сфере малых модульных реакторов



Соглашение подписали руководители Национального агентства по атомной энергии Польши (Panstwowa Agencja Atomistyki, PAA) и Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC).



Договор предусматривает расширение сотрудничества в рамках недавно подписанного меморандума. Кроме того, партнерство может расширяться для содействия совместному техническому обзору передовых и малых модульных конструкций реакторов, включая BWRX-300 технологии GE Hitachi.



BWRX-300 – это небольшой модульный водяной реактор мощностью 300 МВт американской компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) с естественной циркуляцией теплоносителя и пассивными системами охлаждения.