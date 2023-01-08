



Канадские археологи извлекли 275 артефактов из затонувшего арктического корабля

В сотрудничестве с Обществом наследия инуитов Наттилик группа канадских археологов провела раскопки на стоянках кораблей HMS Erebus и HMS Terror. В результате из-под обломков было извлечено 275 артефактов.



Работа исследователей включала погружение и управление дистанционно управляемым аппаратом ROV подо льдом на площадке HMS Erebus.



В апреле и мае 2022 года археологи в сопровождении членов Общества наследия Наттилика разбили ледовый лагерь на месте HMS Erebus, чтобы определить его состояние и собрать изображения и данные. Затем, в сентябре, исследователи провели в общей сложности 56 погружений в течение 11 дней, во время которых они нашли кожаный фолиант, сервировочные блюда, тарелки, чертежные инструменты, линзу для очков и погоны лейтенанта, как сообщает журнал Smithsonian.



Во время погружений исследователи также узнали об изменениях в состоянии кораблекрушения, осуществили раскопки кают экипажа и буфетной части корабля.



“Расположенные в одной из самых уникальных и уязвимых морских сред на планете, затонувшие корабли HMS Erebus и HMS Terror являются одними из наиболее хорошо сохранившихся деревянных затонувших кораблей в мире. Важные археологические исследования на месте продолжают улучшать наше понимание того, как меняющиеся климатические условия влияют на регион, и помогают нам сохранять и защищать незаменимое природное и культурное наследие”, – заявил Стивен Гильбо, министр окружающей среды и изменения климата Канады.