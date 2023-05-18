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Канадская компания представила мультифункционального робота-гуманоида
18.05.2023 23:29 Ирина Демьянова

Канадская компания представила мультифункционального робота-гуманоида

Канадская компания Sanctuary представила мультифункционального робота-гуманоида Phoenix. 

Разработчики сообщили, что их роботы оснащены сложными руками с 20 степенями свободы, "которые могут сравниться с ловкостью рук человека и тонкими манипуляциями с запатентованной тактильной технологией, имитирующей прикосновение".

Phoenix предназначен для работ общего назначения и способен выполнять множество задач, включая подъем и переноску предметов, сборку изделий и обслуживание клиентов.

Робот работает на платформе Carbon от Sanctuary AI, которая является облачной системой искусственного интеллекта, позволяющей Phoenix учиться и адаптироваться к окружающей среде. Робот также оснащен различными датчиками, в том числе камерами, микрофонами и датчиками силы, которые позволяют ему взаимодействовать с окружающим миром.
 

 

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