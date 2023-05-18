



Канадская компания представила мультифункционального робота-гуманоида

Канадская компания Sanctuary представила мультифункционального робота-гуманоида Phoenix.



Разработчики сообщили, что их роботы оснащены сложными руками с 20 степенями свободы, "которые могут сравниться с ловкостью рук человека и тонкими манипуляциями с запатентованной тактильной технологией, имитирующей прикосновение".



Phoenix предназначен для работ общего назначения и способен выполнять множество задач, включая подъем и переноску предметов, сборку изделий и обслуживание клиентов.



Робот работает на платформе Carbon от Sanctuary AI, которая является облачной системой искусственного интеллекта, позволяющей Phoenix учиться и адаптироваться к окружающей среде. Робот также оснащен различными датчиками, в том числе камерами, микрофонами и датчиками силы, которые позволяют ему взаимодействовать с окружающим миром.

