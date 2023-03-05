



Как выживают дикие собаки Чернобыля и чем это поможет людям

Спустя более 35 лет после самой страшной в мире ядерной катастрофы собаки Чернобыля бродят среди обветшавших заброшенных зданий внутри и вокруг закрытого завода. Каким-то образом они все еще могут находить пищу, размножаться и выживать, пишет FoxNews.



Ученые надеются, что изучение этих собак может научить людей новым приемам выживания в самых суровых и деградированных условиях.



В пятницу в журнале Science Advances было опубликовано первое из множества генетических исследований, в котором основное внимание уделялось 302 бродячим собакам, живущим в “зоне отчуждения“. Они определили популяции, чьи разные уровни радиационного облучения могли сделать их генетически отличными друг от друга и других собак во всем мире.



“У нас была прекрасная возможность» заложить основу для ответа на ключевой вопрос: “Как выживать в такой враждебной среде на протяжении 15 поколений?“ — сказала генетик Элейн Острандер из Национального исследовательского института генома человека.



Тим Муссо, профессор биологических наук в Университете Южной Каролины, сказал, что собаки “предоставляют невероятный инструмент для изучения воздействия такого рода условий“ на млекопитающих в целом.



Выживание диких собак вблизи места Чернобыльской катастрофы в Украине может дать исследователям представление о том, что люди могут делать в подобных ситуациях.



Исследователи говорят, что большинство собак, которых они изучают, по-видимому, являются потомками домашних животных, которых жители были вынуждены оставить после эвакуации из этого района.



Муссо работает в Чернобыльской области с конца 1990-х годов и начал собирать кровь у собак примерно в 2017 году. Некоторые собаки живут на электростанции, в антиутопическом промышленном окружении. Другие находятся примерно в 9 милях или 28 милях.



Сначала ученые думали, что собаки могли так сильно смешаться, что стали почти одинаковыми. Но с помощью ДНК они могли легко идентифицировать собак, живущих в районах с высоким, низким и средним уровнем радиационного облучения.



“Мы можем сравнить их и сказать: хорошо, что изменилось, что изменилось, что мутировало, что эволюционировало, что помогает вам, что вредит вам на уровне ДНК?” — сказал Острандер.



Ученые заявили, что исследование может иметь широкое применение, позволяя понять, как животные и люди могут жить сейчас и в будущем в регионах мира, подвергающихся “постоянной агрессии со стороны окружающей среды” — и в космической среде с высоким уровнем радиации.

