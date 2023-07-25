



Как узнать, что ваш телефон взломали: семь признаков

Ваш телефон является основной мишенью для хакеров из-за большого количества личной информации, которая в нем хранится. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни.



Хакеры могут шпионить за вами и получить доступ к вашей самой конфиденциальной информации, прослушав ваш мобильный телефон. К счастью, атаку хакеров можно обнаружить, пишет NV.



Если вы подозреваете, что ваш телефон взломали, но не знаете, как это проверить, вот на что стоит обратить внимание.



Быстрая разрядка телефона



Если батарея телефона разряжается быстрее, чем обычно, это может означать, что вредоносное программное обеспечение работает в фоновом режиме. Взломанные приложения могут потреблять больше ресурсов и быстро разряжать аккумулятор.



Необычное использование данных



Если вы заметили внезапное и значительное увеличение потребления данных без какой-либо видимой причины, это может быть следствием несанкционированного доступа к вашему гаджету или фоновой передачи данных хакером.



Зависание телефона



Низкая производительность, частые сбои приложения или зависание вашего телефона могут быть вызваны вредоносным программным обеспечением, которое влияет на ресурсы системы.



Загадочные программы



Проверьте список программ своего телефона на наличие незнакомых или подозрительных программ, которые вы не устанавливали. Хакеры могут установить вредоносное программное обеспечение на ваше устройство, чтобы получить доступ к вашим данным.



Странные действия в телефоне



Если вы сталкиваетесь с неожиданными всплывающими окнами, рекламой или перенаправлением браузера, возможно, ваш телефон заражен рекламным или вредоносным программным обеспечением.



Кроме того, обратите внимание на внезапные запросы разрешения от установленных программ, особенно если они запрашивают конфиденциальную информацию, например местонахождение или контакты.



Получение странных текстовых сообщений или телефонных звонков с неизвестных номеров также может свидетельствовать о взломанном устройстве, особенно если сообщения содержат подозрительные ссылки.



Перегрев



Перегрев вашего гаджета может быть результатом взлома. Передача данных, которая работает в фоновом режиме и перегружает систему, что заставляет телефон работать непрерывно.



Кэш телефона



Если ваш телефон переполнен ненужными файлами, это также может привести к снижению производительности телефона, а также может стать причиной взлома. Иногда хакеры атакуют ваш телефон через кэш-файлы, поэтому всегда нужно очищать ненужные файлы с вашего телефона.



Как избавиться от хакеров?



Многие вещи могут повлиять на то, что ваше устройство взломают, поэтому будьте бдительны, выполняя определенные действия в интернете, если вы не уверены.



Обновите программное обеспечение



Убедитесь, что операционная система и приложения вашего телефона обновлены. Обновления программного обеспечения часто содержат исправления безопасности для защиты от уже известных уязвимостей.



Установите антивирус



Используйте надежные антивирусные программы или программы безопасности, чтобы сканировать свой телефон на наличие вредоносных программ и других угроз. Они могут помочь обнаружить и удалить подозрительные приложения и файлы.



Надежные пароли



Меняйте пароли для критически важных учетных записей и убедитесь, что они надежны и уникальны для каждой службы. Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. Используйте генератор и менеджер паролей, так вам нужно запомнить всего один пароль, и все ваши данные будут защищены.



Сброс к заводским настройкам



Если ничего не помогает, и вы считаете, что ваш телефон все еще взломан, подумайте о выполнении сброса до заводских настроек. Обратите внимание, что это приведет к удалению всех данных на вашем устройстве, поэтому заранее создайте резервную копию важной информации.



Помните, всегда можно обратиться за помощью к надежному техническому эксперту или службе поддержки производителя то