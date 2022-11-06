



Как смотреть чемпионат мира по футболу лучше, чем на стадионе? Samsung отвечает

Считанные дни остаются до чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Это будет необычный чемпионат: первый, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством, а также второй, полностью проводимый в Азии после турнира 2002 года в Республике Корея и Японии. Кроме того, это последний чемпионат мира по футболу ФИФА с 32 командами в финальной стадии. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии осенью и зимой, а не весной-летом.

Все болельщики с нетерпением ждут этого главного футбольного события четырехлетия. И если вы не полетели в Катар, стоит сделать все, чтобы просмотр чемпионата доставил максимальное наслаждение. И сегодня это можно сделать, не выходя из дома с телевизором Neo QLED 8K от компании Samsung.



Чтобы обеспечить максимальное удобство, линейка 2022 года оснащена новыми, еще более интеллектуальными функциями и пользовательским интерфейсом, что позволяет телевизорам и экранам Samsung стать главным домашним центром для просмотра контента, управления различными устройствами, игр, тренировок и многого другого.



Neo QLED 8K 2022 года был модернизирован, чтобы вывести возможности большого экрана на новый уровень. В основе лежит процессор Neural Quantum Processor 8K. Он имеет 20 мультимодальных нейронных сетей ИИ, каждая из которых анализирует характеристики контента и качество изображения для оптимального просмотра независимо от источника.



Процессор Neural Quantum 8K также поддерживает новую технологическую инновацию — Real Depth Enhancer. Она сканирует экран и максимизирует контраст с фоном, выделяя объект, оставляя фон необработанным. Он работает аналогично тому, как человеческий глаз воспринимает изображения в реальной жизни, поэтому объект на экране выделяется по сравнению с фоном.



Фактически, все новые QLED от Samsung 2022 года получили первую в мире сертификацию Pantone Validated для дисплеев от Pantone, мирового авторитета в области цвета и создателя системы соответствия Pantone (PMS), что означает, что модели достоверно воспроизводят более 2000 цветов, а также недавно добавленные 110 оттенков тона кожи, указанные в рекомендациях Pantone.

Кроме того, эти яркие цвета лучше всего выглядят в новом режиме EyeComfort. Эта функция использует технологию искусственного интеллекта для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры экрана в зависимости от того, насколько светло или темно в комнате, в сочетании с информацией о закате/восходе солнца для максимально комфортного просмотра.



ИИ процессора Neural Quantum Processor 8K отвечает не только за изображение, но и за звук, анализируя происходящее на экране в режиме реального времени, чтобы функции Adaptive Sound могли отслеживать и перемещаться между динамиками в точном соответствии с движениями на экране.



В QN900B, флагманской модели Neo QLED 8K, все звуки исходят от 90-ваттной 6.2.4-канальной аудиосистемы с новыми динамиками верхнего канала и Dolby Atmos с Object Tracking Sound Pro. Эта технология также применялась для распознавания голоса с помощью Voice Tracking Sound, так что звуковые эффекты и голоса действительно следуют за движением по экрану.



В целом, можно смело сказать, что с таким телевизором вы увидите больше, чем даже на стадионе. Вам надо только успеть его приобрести, и все звезды чемпионата мира по футболу окажутся у вас в гостиной.

Кроме того, телевизор Neo QLED 8K от компании Samsung – это гораздо больше, чем просто телевизор. Он может быть центром вашего «умного дома»



Новый Smart Hub. В этом году компания Samsung также представила Smart Hub — абсолютно новый пользовательский интерфейс на платформе Tizen. Samsung Smart Hub объединяет все на одном домашнем экране с простой навигацией и классифицирует функции, настройки и контент по трем категориям для удобного взаимодействия с пользователем: «Медиа», «Игровой центр» и «Окружающая среда».



• Медиа: упорядочивает варианты развлечений, включая видео по запросу, потоковое вещание и Samsung TV Plus1 с более чем 190 бесплатными каналами, а также изучает предпочтения пользователей с помощью машинного обучения, чтобы давать актуальные рекомендации для всех платформ и сервисов.



• «Игровой центр» Gaming Hub: новая платформа для поиска игр, которая объединяет аппаратное и программное оборудование для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с игроками. От пользователя не требуется ни загрузок, ни хранилища. Samsung также объявила о сотрудничестве с ведущими сервисами потоковой передачи игр — NVIDIA GeForce NOW, Stadia™, Utomik и другими, чтобы представить их библиотеки игр в Gaming Hub.



• «Окружающая среда»: улучшает эстетику дома, будь то синхронизация отображения экрана с окружающим декором или смелое современное искусство.



Игровой опыт: помимо совершенно нового игрового центра, линейка 2022 года обладает характеристиками и функциями, созданными для максимально комфортного игрового процесса. Они включают в себя четыре порта с поддержкой HDMI 2.13, игровой режим Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144 Гц, Super Ultrawide GameView и Game Bar, что делает игры более эффективными и доступными для динамичного и оптимизированного процесса. Благодаря этим улучшениям качество изображения и настройки игр станут более реалистичными и захватывающими, чем когда-либо.



Samsung Health предлагает не только широкий выбор тренировок и оздоровительных занятий, но и способы отслеживания вашего прогресса и повседневной деятельности. Пользователи могут легко отслеживать свои фитнес-прогулки и занятия на телевизоре и синхронизироваться с другими устройствами, такими как часы серии Galaxy Watch4, чтобы видеть прогресс в режиме реального времени на экране.



SmartThings является важным компонентом новой системы. Благодаря SmartThings экран становится центральным узлом для удобного управления другими домашними устройствами из одной точки. Эта функция использует преимущества большого экрана, чтобы помочь пользователям быстро находить, просматривать и управлять устройствами.



Платформа NFT. Наконец, новинка 2022 года — это платформа Samsung NFT, созданная в партнерстве с лидером отрасли Nifty Gateway. Режим Ambient предложит потребителям универсальную платформу NFT для изучения и демонстрации цифровых произведений искусства NFT на 2022 Neo QLED и QLED, новый способ собирать и просматривать произведения искусства.



Как видите, этот телевизор обладает таким набором функций и возможностей, каким раньше не мог похвастаться ни один подобный аппарат.