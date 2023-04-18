



Как сделать так, чтобы наш мозг предпочитал здоровую пищу? - исследование

Новое исследование показало, что частое употребление сладкой пищи может вызвать такую же реакцию организма, как наркомания, которая может передаваться от матери к ребенку во время грудного вскармливания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism.



Исследование показало, что то, что человек ест, изменяет реакцию его мозга на пищу.



Ученые выяснили, что мозг может начать ассоциировать нейтральные знаки с тягой к еде, подобно теории ассоциации Павлова. Вид знака любимой кондитерской может вызвать чувство голода и/или стремление к еде без присутствия чувства голода.



Связь между стимулами, в данном случае кондитерскими изделиями, и возникающим в результате чувством голода или желанием поесть осуществляется подсознательно через центральную нервную систему. В ответ тело высвобождает дофамин, который побуждает к дальнейшим действиям.



Сахар вызывает сильную дофаминовую реакцию в проводящих путях мозга, которые соединяют области лобных долей, и желание съесть сахар дополнительно подпитывается клетками организма, использующими глюкозу для потребления энергии.



Ученые давали крысам еду с высоким содержанием жиров (HFD) и обнаружили, что они не только прибавили в весе , но и изменились их сигнализация и функционирование дофамина. Пищевые предпочтения крыс также изменились.



Когда ученые остановили давать такую еду, у крыс уменьшилось желание есть.



Тот же эксперимент был проведен на мышах и дал аналогичные результаты.



В исследовании отмечается, что это важный вопрос, потому что он расширяет знания о существующих моделях ожирения, которые утверждают, что генетические или личностные факторы предрасполагают людей к увеличению веса в условиях, не способствующих снижению веса. Кроме того, исследователи предполагают, что если воздействие HFD перестраивает цепи мозга, чтобы повлиять на предпочтения и ассоциативное обучение, то цикл переедания может начаться с воздействия окружающей среды вместо предрасположенности (или в дополнение к ней).



Чтобы оценить это, участникам эксперимента случайным образом назначали диетическое вмешательство с высоким содержанием жира и высоким содержанием сахара (HF/HS) или низким содержанием жира и низким содержанием сахара (LF/LS) 2 раза в день в дополнение к их обычному рациону, в течение 8 недель. Впоследствии все субъекты были повторно оценены.



Результаты показали, что многократное воздействие высококалорийной пищи при отсутствии изменения массы тела или метаболических изменений может перенастроить мозговые цепи и сместить зависимое от дофамина ассоциативное обучение и предпочтения в отношении определенных продуктов.



