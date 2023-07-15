



Как русалка: скелет загадочного "инопланетного существа" сбил с толку ученых

На одном из пляжей Австралии обнаружили скелет загадочного "инопланетного существа", очень напоминающего русалку.



По данным The New York Post, кадры с жутко выглядящей находкой впервые появились в группе "Морская биология" на Facebook, после чего стали вирусными.



"Он был в точности похож на русалку", — сказала 34-летняя Бобби-Ли Оутс, наткнувшаяся на пляже в Квинсленде на скелет.







"Мы ехали вдоль пляжа в поисках места для кемпинга и не могли не заметить, насколько череп похож на человеческий", - сказал еще один австралиец.

Skeleton of mermaid-like mysterious creature washes up on beach in Australia.. pic.twitter.com/MzEDckvSbF — Sanjeev Upadhyay🇮🇳 (@SanjeevUpadhy13) July 15, 2023

С толку многих также сбили волосы в некоторых местах на скелете и конечность, напоминающая хвост. Теперь над разгадкой о том, что это может быть за существо, бьются ученые. Эксперты полагают, что останки принадлежат какому-то морскому млекопитающему."Похоже на маленького китообразного. Я не знаком ни с этой местностью, ни с тем, какие виды там обычно обитают, потому не могу точно сказать", - предположил руководитель проекта Британской программы исследования китообразных в Лондонском зоологическом обществе Роб Девиль.