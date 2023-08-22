



Как максимально эффективно использовать Galaxy Z Flip5 с помощью Flex Window

Galaxy Z Flip5 продолжает наследие серии Galaxy Z Flip, открывая новый мир мобильных возможностей благодаря компактному форм-фактору, который удобно ложится в руку. Новинка сочетает в себе мощную производительность и новый шарнир Flex Hinge, создающий сбалансированную и бесшовную конструкцию, не оставляющую зазоров в сложенном состоянии.



Одной из отличительных особенностей Galaxy Z Flip5 является его 3,4-дюймовый внешний экран, который теперь также известен как Flex Window. Даже в сложенном состоянии дисплей стал больше и лучше, чем когда-либо, обеспечивая доступ к полезным виджетам и приложениям без необходимости открывать телефон. Кроме того, с новым Flex Window персонализация становится еще более удобной.



Проведите пальцем, не разворачивая: как использовать Flex Window по максимуму



Чтобы максимально использовать возможности Flex Window на Galaxy Z Flip5, поместите палец на экран и проведите им в любом направлении - вверх, вниз, влево или вправо. Простым движением пальца можно легко получить доступ к быстрым настройкам и виджетам, а также проверить уведомления и сообщения, не раскрывая смартфон.



▲ Функции, доступные при проведении пальцем по гибкому окну Galaxy Z Flip5

Вверху → внизу: Быстрые настройки / Слева → справа: проверка уведомлений и ответ на сообщения / Снизу → сверху: Samsung Wallet / Справа → слева: Виджеты



Проводя пальцем справа налево по окну Flex Window, можно проверить виджеты, настроенные заранее, что позволяет быстро и легко получить доступ к полезной информации.





▲ Flex Window в Galaxy Z Flip5 поддерживает более 13 основных виджетов. Вы можете добавлять, удалять или изменять порядок расположения виджетов в зависимости от ваших предпочтений.

Если необходимо сразу же перейти к какому-либо виджету, используйте жест Screen Pinch, сжав экран двумя пальцами, чтобы включить режим Multi Widget View. При этом виджеты располагаются в виде сетки, что позволяет видеть и получать доступ ко всем виджетам одновременно.



Еще одним преимуществом Galaxy Z Flip5 является широкий спектр возможностей настройки Flex Window. Чтобы сделать свой Galaxy Z Flip5 уникальным, украсьте дисплей, выбрав шрифт, стиль и расположение циферблата часов, и подберите подходящий фон для главного экрана обложки.



#2. Снимайте звездные селфи с помощью FlexCam и Flex Window





Камера на Galaxy Z Flip5 с Flex Window - это настоящий подарок. FlexCam позволяет легко делать селфи высокой четкости с помощью задней камеры. Например, открыв приложение камеры при закрытом Galaxy Z Flip5, вы можете использовать Flex Window и 12-Мп заднюю камеру, чтобы легко запечатлеть себя на камеру, вплоть до мельчайших деталей.



▲ С помощью FlexCam в Galaxy Z Flip5 можно настроить режим таймера, изменить соотношение сторон изображения и даже получить доступ к настройкам сверхширокоугольного объектива задней камеры.



▲ После съемки фотографий с помощью Flex Window на Galaxy Z Flip5 можно быстро просмотреть их с помощью функции Quick View.

С помощью функции Quick View в окне Flex Window можно просматривать и удалять фотографии или добавлять их в избранное, не разворачивая телефон.



▲ Функция Dual Preview отображает вид задней камеры как в окне Flex Window, так и на главном экране.



Вы, возможно, задавали себе вопрос: почему другие люди так плохо фотографируют меня? Теперь, благодаря функции Dual Preview, вам не нужно беспокоиться - просто используйте дисплей задней камеры, чтобы проверить, как вы выглядите, пока кто-то другой делает снимок.



▲ Снимайте видео selfie с помощью функции автоматического кадрирования



Съемка видео для социальных сетей - это простое занятие благодаря функции Flex Window. Помимо изменения соотношения сторон экрана по горизонтали и вертикали, видеоролик будет плавным благодаря функции Super Steady и функции Auto Framing, которая использует искусственный интеллект для отслеживания и кадрирования.



#3. Оставайтесь в курсе событий и мгновенно реагируйте на них с помощью уведомлений о сообщениях



Проводя пальцем слева направо по окну Flex Window, можно проверять уведомления, такие как пропущенные вызовы и текстовые сообщения. Более того, можно оперативно отвечать на текстовые сообщения с помощью QWERTY-клавиатуры на Flex Window, не разворачивая телефон. Можно даже проверять предыдущие разговоры, отправлять смайлики, использовать речь в тексте или выбирать из 30 сообщений быстрого ответа, что уменьшает хлопоты и повышает удобство.



Кроме того, теперь в окне Flex Window доступны виджеты телефонных звонков, что позволяет быстрее и удобнее передавать приветы друзьям. Вы можете позвонить с клавиатуры в виджете "Последние вызовы" или из виджета "Прямой набор" после добавления контактных данных друга.



#4. Наслаждайтесь динамичным игровым процессом на гибком окне с помощью Good Lock2



▲ Как создать игровой виджет: Откройте Good Lock → Выберите вкладку Life up → Установите MultiStar → Нажмите Game Widget → Загрузите игру по вашему выбору.







Загрузите Good Lock из Galaxy Store и найдите MultiStar на вкладке Life up. Установите MultiStar на телефон и выберите меню "Я ♡ Galaxy Foldable". Затем перейдите в раздел Game Widgets и выберите нужную игру. Наконец, добавьте созданный игровой виджет в окно Flex Window и наслаждайтесь динамичными играми в любое время и в любом месте.



#5. Samsung Wallet:3 Цифровой кошелек для транзакций, оплаты и многого другого



▲ Samsung Wallet активируется при проведении пальцем вверх, даже если Flex Window выключен.



Galaxy Z Flip5 легко выполняет функции цифрового кошелька, поэтому нет необходимости носить в кармане громоздкий бумажник. Просто проведите пальцем вверх по Flex Window, чтобы вызвать Samsung Wallet для совершения покупок, проверки баллов за участие в программе, использования купонов и т.д. Samsung Wallet работает даже при выключенном окне Flex Window, что делает его еще более удобным.



Чем больше вы знакомитесь с Galaxy Z Flip5, тем больше открываете для себя его безграничные возможности. Наделенный множеством функций, он является идеальным карманным аксессуаром. С помощью Flex Window можно открыть новый мир возможностей - и все это не открывая телефон.



Для получения дополнительной информации о Galaxy Z Flip 5 посетите веб-сайты: https://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/global , https://www.samsung.com/galaxy-z-flip5

