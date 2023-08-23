



Как эффективно очистить память смартфона: шесть простых способов

Пользователи смартфонов во всем мире часто сталкиваются с проблемой, когда на гаджете заканчивается память, но есть ли способ получить дополнительные мегабайты без удаления ценных данных?



Нехватка памяти вызывают дискомфорт в пользовании гаджетом, вы можете столкнуться с проблемами производительности, камеры и игр.



Конечно, вы можете легко удалить ненужные приложения, чтобы освободить место, но они могут время от времени понадобиться, а загружать их с Google Play Store или AppStore каждый раз неудобно. Вместо этого вы можете воспользоваться приведенными ниже приемами, чтобы освободить место на смартфоне, не удаляя приложения.



Ряд полезных приемов обещает сделать именно это, позволяя пользователям оптимизировать память телефона, не нажимая кнопку «удалить».



Используйте облачное хранилище



Такие платформы, как Google Drive, iCloud или Dropbox, позволяют пользователям передавать фотографии, документы и файлы с телефона в облако. Это не только очищает память, но и обеспечивает безопасность данных.



Удаляйте кэшированные данные



Приложения на смартфонах постепенно накапливают кэшированные данные, которые могут потреблять память. Перейдите в настройки телефона и регулярно очищайте кэш приложения, чтобы освободить внутреннее пространство.



Кэшированные данные не являются жизненно важными для производительности приложения или веб-сайта - это просто означает, что файлы нужно будет перезагрузить.



Выбирайте потоковую передачу



Вместо того чтобы хранить огромные библиотеки музыки или видео на телефоне, используйте потоковые сервисы, такие как Spotify, Netflix или YouTube. Это позволяет получить доступ к содержимому без его локального хранения.



Управление фотографиями



Если в вашем телефоне есть возможность сохранять фотографии в оптимизированном разрешении без значительного ущерба для качества, воспользуйтесь ею. Такие фотографии занимают значительно меньше места.



Разгрузка неиспользуемых программ



Возможно некоторые приложения на вашем телефоне просто не стоят того места? Некоторые смартфоны имеют функции, которые позволяют «разгружать» приложения. Это означает, что приложение удалено, но его данные останутся.



Разгрузка удаляет программу, но сохраняет связанные с ней документы и данные, часто освобождая более половины места, занятого программой.



После переустановки программы данные восстанавливаются, и создается впечатление, что программа никогда не удалялась.

Регулярные обновления



Убедитесь, что программное обеспечение и приложения телефона регулярно обновляются. Разработчики часто выпускают оптимизации, которые могут уменьшить объем памяти приложений.