



К Земле приближаются два астероида

В эти выходные мимо Земли пролетят два астероида.

Об этом сообщает NASA.

Астероиды получили названия 2022 QN5 и 2022 QO31. Оба они относительно малы, их предполагаемые размеры варьируются от 16 метров до 79-ти.

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA, первый из них, 2022 QN5, пролетит мимо Земли 2 сентября. Его размер в диаметре - от 16 до 36 метров.

Астероид 2022 QN5 движется к орбите нашей планеты довольно быстрыми темпами, развивая скорость около 13,54 км в секунду.

Следующий астероид, 2022 QO31, должен пролететь мимо в субботу, 3 сентября. Он значительно больше первого - от 36 до 79 метров.