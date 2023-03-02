



К Земле несется астероид размером с 14 фламинго

В среду, 1 марта, к Земле на огромной скорости приблизился астероид 2023 DJ1, диаметр которого составляет примерно 14 метров.



Об этом свидетельствуют данные Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, Лаборатории реактивного движения NASA.



Размер астероида равносилен примерно 14-ти фламинго, если бы их сложили вместе. По словам ученых, Земле не грозит столкновение с этим объектом.



В NASA уже оценили его скорость. Уточняется, что он летит 22 392 км/ч, что более чем в 18 раз быстрее скорости звука.

