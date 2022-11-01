



К концу этого года уже будет готов украинский беспилотник

Украинский беспилотник "нормально полетит" уже к концу этого года. Аппарат имеет более 200 кг взлетного веса. Задачу разработки ставил главнокомандующий Валерий Залужный.



И это не единственная разработка отечественного БПЛА. Об этом на брифинге сообщил менеджер "Укроборонпрома" Олег Болдырев.



"Наша тяжелая машина нашей разработки – это не единственная наша машина (БПЛА). Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали "А" о ней, а именно: тысячи километров и 75 кг боевой нагрузки… Такая машина нормально полетите до конца этого года", – заявил он.



Он добавил, что уже проведены первые испытания такого БПЛА.



Напомним, ранее "Укроборонпром" анонсировал украинский ответ иранским "мопедам". Подробностей не сообщают, но говорят, что разработка почти завершена.