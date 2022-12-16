



Израильтяне провели около 15% крупнейших мировых исследований вакцины от COVID

Согласно новому исследованию, в котором подчеркивается огромный вклад Израиля в область, которая сыграла решающую роль в борьбе с трехлетней пандемией, около 15 процентов самых значимых в мире исследований вакцин против COVID-19 были написаны израильскими учеными.



Выяснилось, что израильские ученые провели около 536 рецензируемых исследований вакцин против коронавируса в период с января 2020 года по июнь 2022 года. Это соответствует в среднем четырем исследованиям в неделю в течение всего периода.



В ранних исследованиях изучались теоретические аспекты вакцинации против коронавируса, и после того, как вакцины были выпущены, поскольку Израиль стал первопроходцем в их применении, было проведено множество исследований их эффективности.



В общей сложности около 3% всех исследований на эту тему имели по крайней мере одного израильского автора, причем эта цифра подскочила до 15% среди статей, отнесенных к категории "высоко цитируемых" в научных кругах.



Такой высокий процент исследований особенно впечатляет, учитывая что израильтяне составляют только около 0,2% населения мира.



Израильские статьи составили около 11% публикаций о вакцинах в New England Journal of Medicine, заняв третье место, и 9% - в Nature Medicine, заняв четвертое место.



"Мы показали, насколько необычным был вклад израильских исследователей в научную литературу о вакцине", — сказал профессор Надав Давидович, эпидемиолог Университета Бен-Гуриона и один из ученых, написавших новую рецензируемую статью о вкладе Израиля.



Давидович считает, что раннее и тщательное развертывание вакцины в Израиле вывело страну на передний план. Он сказал, что успех должен побудить к увеличению инвестиций в израильскую академию и медицину.

