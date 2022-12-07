



Открытие израильско-японских ученых – прорыв в контрацепции и лечении бесплодия

Совместная израильско-японская исследовательская группа изучила иммуноглобулиновый белок, названный Izumo1, открытый почти два десятилетия назад японскими учеными, уже тогда выяснившими, что Izumo1 связан с мужской фертильностью b способствует прикреплению сперматозоида к яйцеклетке.



Теперь группа ученых из Техниона, Университета Нагоя и Токийского университета в отчете, опубликованном на прошлой неделе в The Journal of Cell Biology, сообщает о том, что помимо связывания сперматозоида и яйцеклетки Izumo1 играет еще одну важную роль – вызывает их фактическое слияние.



Это означает, что когда сперматозоид и яйцеклетка соединяются, они только прикрепляются друг к другу. На следующем этапе их оболочки сливаются, что позволяет клеткам смешаться. Затем генетический материал объединяется, и мужская и женская клетки становятся одной большой клеткой – зиготой, из которой уже формируется эмбрион. В половых клетках, которые связываются друг с другом, но не сливаются, зачатие не происходит.



Сейчас исследователи обнаружили, что белок Izumo1 на поверхности сперматозоида взаимодействует с белком Juno на поверхности яйцеклетки. Как только Izumo1 и Juno объединяются, включается вторая функция Izumo1 –в качестве фузогена он соединяет две половые клетки в одну, где объединяются ДНК отца и матери.



“Открытие двойной роли Izumo1 стало полной неожиданностью”, – рассказывает Бенджамин Подбилевич из Техниона.



Белки представляют собой мегамолекулы и могут иметь более одного “активного домена”, который выполняет определенные действия, например, связывается с активным доменом какого-либо другого белка. Ученые сообщают, что у Izumo1 действительно есть один домен, отвечающий за связывание, и другой, отвечающий за слияние. Проблемы, ведущие к бесплодию, могут возникнуть в любом из них или быть вызванными мутацией белка Juno, с которым соединяется Izumo1.



“Обнаружение первого фузогена половых клеток позвоночных – настоящий переворот для фундаментальных исследований. Это поможет разработать новые методы контрацепции и лечения бесплодия”, –объясняет Николас Брукман из Техниона. “Мы можем разработать контрацептивы, блокирующие одну функцию, другую или обе сразу связывание и слияние”.



Ранее мы писали, что авторский метод Бара позволяет успешно преодолевать женское бесплодие.