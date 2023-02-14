



Израильский стартап возглавляет революцию в выращивании растений в лаборатории

В лабораториях, кроме искусственного мяса, можно, как оказалось, выращивать растительные молекулы, что поспособствует борьбе с изменением климата.



Такую технологию использует израильский стратап ReaGenics.



"Мы не создаем полноценные растения в наших биореакторах. Мы собираем молекулы, которые можно массово производить в нашей лаборатории, не требуя больших участков земли и ресурсов", — сообщил гендиректор компании Майкл Каган в комментарии ISRAEL21c.



Он пояснил, что процесс выращивания начинается со стволовых клеток. Дифференцированные клетки, которые уже стали листом, стеблем или почкой, берут с живого растения, обеззараживают в лаборатории и помещают в чашки Петри. Вместо того, чтобы регенерировать в новое растение, клетки вынуждены превращаться в стволовые клетки, то есть в недифференцированные. После этого, стволовые клетки помещают в биореактор, "что позволяет непрерывно их собирать".



"Удивительная вещь в этих стволовых клетках заключается в том, что все они жизнеспособны, а это означает, что когда их помещают в жидкую среду, они размножаются, как бактерии", - пояснил Каган.



Стволовые клетки соединяются в биореакторе минералами, стимуляторами роста и сахаром. Постоянное перемешивание предотвращает агрегацию их в растение.



"Мы можем использовать высушенные стволовые клетки в качестве продукта — новую форму шафрана — или мы можем извлечь активные, сильнодействующие молекулы внутри клеток, такие как кроцин и сафранал", - добавил он.



По словам Кагана, как только они достигают достаточно высокой концентрации в колбах, клетки переносят в биореакторы, где увеличивается их объем до промышленного масштаба в 1000 литров. Уточняется, что молекулы растений, выращенные в лаборатории, позволяют избежать проблем с пестицидами и химическими гербицидами. При выращивании из стволовых клеток пестициды не требуются, бактерии и вирусы, сосуществующие с растением, уничтожаются, а вредоносные вредители не могут проникнуть внутрь.