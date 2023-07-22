



Израильский стартап создал шоколад с травами, снижающий уровень сахара в крови

Благодаря применению трав традиционной китайской медицины, шоколад Solveat может снизить уровень сахара в крови людей с преддиабетом от 10 до 24 процентов.



Некоторые травы , которые отлично контролируют уровень сахара в крови, имеют не самый приятный запах. Израильский шоколад, в состав которого входят эти растительные продукты, имеет восхитительный вкус и решает эту проблему.



“Мы используем различные методы, чтобы замаскировать горечь и кислотность трав, но это непросто”, – объясняет Уди Перец, генеральный директор и соучредитель Solveat.



В интервью порталу технологических новостей NoCamels, Перец сообщил, что фирма сотрудничает с израильской шоколадной компанией Ornat, чтобы “решительно продвинуться вперед с проектом”. Травы добавляются в шоколад Ornat и, как ожидается, продукт начнет продаваться в ближайшие месяцы.



По данным Solveat, травяной шоколад снизил уровень сахара в крови на 10-24% почти у всех участников исследования с преддиабетом. Израильский стартап гарантирует, что использует запатентованные методы для извлечения максимума активных ингредиентов из каждой травы. После смешивания снова анализируется окончательная формула, чтобы подтвердить, что качество каждого ингредиента не пострадало в процессе смешивания.



“Мы хотим, чтобы производители могли легко интегрировать эту смесь в свои продукты”, – говорят в компании.



Формула включает восемь трав, в том числе коптис китайский и ремания глютиноза, два важных элемента традиционной китайской медицины.



“Наша первая цель – это преддиабет, который поражает сотни миллионов людей во всем мире и, в конечном счете, приводит к диабету”, – отмечают в компании. “Наш научно доказанный и запатентованный травяной состав успешно испытан на людях и признан вкусным”.