



Израильский стартап придумал, как “летать” в воде – видео

Израильский стартап создал “первый подводный умный скутер”, способный летать в воде”, – версию реактивного ранца с ластами, который позволит пользователям плавать “быстрее, чем олимпийские чемпионы”. Комплект также можно прикрепить к доскам для серфинга, чтобы помочь новичкам научиться ловить волны.

“Буквально кажется, что вы летите под водой”, – говорит Амихай Майнс, генеральный директор KikFin, стартапа, разработавшего “водный скутер”.



“Вдохновленный морскими млекопитающими, дизайн реактивного ранца включает в себя два моторизованных плавника, которые позволяют пользователю выполнять быстрые маневры под водой и воспроизводить захватывающую свободу дельфина, скользящего по морю”, – говорится в сообщении компании.



Стартап заверяет, что двигатели “самые компактные на рынке и исключительно эффективные, тщательно спроектированы для минимизации сопротивления и высвобождения непревзойденной силы”. Кроме того, аккумулятор можно легко заменить во время “полета” в море, “не прерывая веселья”. Это изготовленная на заказ литий-ионная аккумуляторная батарея, разработанная для “суровых морских условий”, обеспечивающая 60-минутную зарядку при весе всего 800 граммов.



Гаджет, созданный стартапом, включает в себя специально разработанную беспроводную технологию, “в настоящее время используемую только военными, которая позволяет осуществлять связь как по воздуху, так и по воде”. Он также оснащен функцией безопасности, которая может ограничивать глубину или расстояние пловца от его начальной точки, и приложением, которое отслеживает его скорость, местоположение и производительность.По словам компании, это оборудование также предлагает “огромные преимущества” профессиональным дайверам в любой области – нефтегазовых буровых установках, спасательных службах, рыбных фермах – “для всех, кому нужно использовать свои руки, находясь в воде”.