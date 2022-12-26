



Израильский стартап превращает мусор в "золото"

Израильский стартап TripleW разработал способ переработки пищевых отходов, который превращает мусор в "золото" - в полезные биоматериалы.



Об этом сообщает портал Ynet.



"Вы берете пищевые отходы, берете все их ингредиенты и разлагаете их наилучшим образом, чтобы сделать материалы, которые мы используем в повседневной жизни. Например, производство биопластика, который используется в пищевой упаковке", - пояснил соучредитель Таль Шапира.



Речь идет о пластике, известном как PLA, биоразлагаемом и изготовленном из пищевых продуктов, но до сих пор его производство было дорогостоящим.



Компания TripleW разработала способ компостирования биологических материалов - в данном случае пищевых отходов - путем извлечения биологических соединений, известных как молочная кислота, с помощью бактерий, а затем их очистки в пригодный для использования пластик.



Это революционная идея, которая делает переработку более жизнеспособной: традиционная переработка требует разделения, а затем обработки сырья для повторного использования, что делает его намного более дорогим, чем просто выбрасывать его куда-то. Но в этом биологическом процессе все делают бактерии.



Отходы этого процесса являются еще одним ценным продуктом, поскольку остатки, такие как липиды и масло, можно сжигать в виде биогаза для производства возобновляемой электроэнергии.



