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Израильский стартап превращает мусор в "золото"
26.12.2022 19:46 Ольга Белозерова

Израильский стартап превращает мусор в "золото"

Израильский стартап TripleW разработал способ переработки пищевых отходов, который превращает мусор в "золото" - в полезные биоматериалы.

Об этом сообщает портал Ynet.

"Вы берете пищевые отходы, берете все их ингредиенты и разлагаете их наилучшим образом, чтобы сделать материалы, которые мы используем в повседневной жизни. Например, производство биопластика, который используется в пищевой упаковке", - пояснил соучредитель Таль Шапира.

Речь идет о пластике, известном как PLA, биоразлагаемом и изготовленном из пищевых продуктов, но до сих пор его производство было дорогостоящим.

Компания TripleW разработала способ компостирования биологических материалов - в данном случае пищевых отходов - путем извлечения биологических соединений, известных как молочная кислота, с помощью бактерий, а затем их очистки в пригодный для использования пластик.

Это революционная идея, которая делает переработку более жизнеспособной: традиционная переработка требует разделения, а затем обработки сырья для повторного использования, что делает его намного более дорогим, чем просто выбрасывать его куда-то. Но в этом биологическом процессе все делают бактерии. 

Отходы этого процесса являются еще одним ценным продуктом, поскольку остатки, такие как липиды и масло, можно сжигать в виде биогаза для производства возобновляемой электроэнергии.

 

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