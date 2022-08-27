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Израильский стартап поможет в вопросе нехватки сборщиков фруктов
27.08.2022 16:18 Александр Юзовский

Израильский стартап поможет в вопросе нехватки сборщиков фруктов

Израильские эксперты в области технологий помогут решить вопрос глобальной нехватки сборщиков фруктов благодаря дронам.

Израильский стартап Tevel Aerobotics Technologies разработал автономных летающих роботов, которые слетают с базовой станции, срывают с дерева только спелые плоды и осторожно опускают их для сбора.

Благодаря таким приборам можно будет избежать потери продукции, ведь фрукты, что были собраны даже с опозданием в две недели, теряют 80% своей ценности.

 

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