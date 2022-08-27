



Израильский стартап поможет в вопросе нехватки сборщиков фруктов

Израильские эксперты в области технологий помогут решить вопрос глобальной нехватки сборщиков фруктов благодаря дронам.



Израильский стартап Tevel Aerobotics Technologies разработал автономных летающих роботов, которые слетают с базовой станции, срывают с дерева только спелые плоды и осторожно опускают их для сбора.



Благодаря таким приборам можно будет избежать потери продукции, ведь фрукты, что были собраны даже с опозданием в две недели, теряют 80% своей ценности.



