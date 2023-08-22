



Израильский профессор вошел в совет престижного университета в США

Корнелльский университет, один из самых престижных в США, входящий в Лигу Плюща, объявил о назначении в состав своего совета директоров профессора Исраэля Сидона, известного бизнесмена и лидера в области сетевой инженерии. Сидон, бывший декан Колледжа электротехники и вычислительной техники Израильского Техниона, теперь переедет в Корнелльский технологический институт, который предлагает программы в области технологий, бизнеса и дизайна.



Точнее, израильский исследователь и предприниматель присоединится к американскому университету в качестве директора Технион-Корнелльского института Джоан и Ирвина Джейкобс.



В качестве нового директора Сидон “будет руководить стратегическим видением Института Джейкобса , поскольку он продолжает расширять свои междисциплинарные и трансляционные исследования, ориентированные на грандиозные проблемы в цифровой сфере”, говорится в заявлении университета.



“Сидон возглавил новаторские исследования, стал соучредителем нескольких успешных стартапов и разработал шестьдесят пять патентов США, охватывающих такие аспекты сетей передачи данных, как мобильность, безопасность, Интернет и многое другое”, – отметил вице-канцлер Корнелльского университета Грег Моррисетт. “Его обширный опыт будет способствовать продвижению миссии Института Джейкобса по обеспечению глобального взгляда на исследования, образование, передачу технологий, коммерциализацию и предпринимательство”.