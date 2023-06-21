



Израильский инвестор: ИИ берет человеческие способности и усиливает их

Ицик Бен-Бассат, генеральный директор theGist и советник основателя Insight Partners Джеффа Хоринга, оптимистично настроен в отношении того, что мощь ИИ можно использовать во благо, пишет CTECH.



“Каждый тип технологий ускорил нашу способность людей переходить от обычных людей к профессионалам. Так же, как машины были созданы, чтобы быстрее резать дерево, позволяя обычным рабочим становиться экспертами, сегодня ИИ берет человеческие способности и перегружает их“, — сказал Ицик Бен-Бассат.



TheGist, которая в ноябре прошлого года привлекла 7 миллионов долларов в виде предварительного финансирования под руководством StageOne Ventures и Aleph, была основана в 2022 году Бен-Бассатом, Итаем Дресслером и Ниром Зохаром. Компания разрабатывает интеллектуальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения удобства работы сотрудников, уделяя особое внимание упрощению содержания внутренних данных и коммуникаций.



Бен-Бассат ранее участвовал в создании и развитии таких компаний, как Blizzard, OpenWeb и Wix. Дресслер (технический директор) — бывший вице-президент по проектированию в OpenWeb, соучредитель и технический директор в Salaryo и вице-президент по исследованиям и разработкам в Gong, а Зохар — главный операционный директор и президент Wix.



"Все мои инвестиции уже много лет направлены на ИИ. Когда я начинал свою карьеру, были мрачные прогнозы относительно Интернета и Y2K, но они не сбылись. Всегда существовали скептические прогнозы относительно технологических изменений, но я сосредоточен на том, как ИИ может принести нам пользу, - сказал Бен-Бассат. - Такие компании, как AIVF, помогающая в искусственном оплодотворении, и Prisma Photonics, создающая картографические системы над и под землей, служат примером возможностей, которые дает ИИ. ИИ уже здесь, и мы должны использовать его потенциал, чтобы помочь нам".



TheGist недавно запустила свой флагманский продукт, который предоставляет сотрудникам персонализированный подход к актуальным проблемам внутри организации. Платформа TheGist обеспечивает плавный переход между контентом, темами и рабочими инструментами, решая проблему постоянных прерываний и отвлекающих факторов с низким приоритетом. Позволяя сотрудникам сосредоточиться на своих основных задачах, платформа призвана противодействовать снижению производительности и качества продукции, а также распространенному чувству выгорания, возникающему из-за информационной перегрузки.



Бен-Бассат начал работать с Horing еще в 2009 году и был одним из тех, кто посоветовал ему инвестировать в Wix. “Я убедил его инвестировать в Wix благодаря его опыту в подготовке компаний к IPO. Джефф сделал инвестиции, которые стали для него первыми в израильской компании. С тех пор он проявлял интерес к инвестированию в другие израильские компании, что сделало Insight самым активным фондом в Израиле. Я продолжаю консультировать Джеффа и представлять его интересы в различных компаниях”, — добавил Бен-Бассат.



