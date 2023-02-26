



Израильские ученые узнали, сколько весят все насекомые на Земле

Все насекомые выполняют важные задачи, такие как опыление растительных культур, аэрация сельскохозяйственных угодий и поддержание огромного разнообразия хищников. Тем не менее, несмотря на решающее значение членистоногих для окружающей среды и человечества, а также на фоне опасений, что некоторые из этих популяций сокращаются, ученые не знали, сколько их на самом деле и сколько они весят все вместе, пишет ISRAEL21c.



Исследователи из Израильского института науки имени Вейцмана отвечают на эти вопросы в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ученые под руководством профессора Рона Мило подсчитали, что общее количество наземных членистоногих составляет около 1 × 10 19 (10 квинтиллионов, или 10 миллиард миллиардов) особей, а их общая биомасса, или коллективный вес, составляет около 1 миллиарда тонн.



Это примерно равно весу всех людей (около 400 миллионов тонн) и всех сельскохозяйственных животных (около 600 миллионов тонн) вместе взятых.



“Членистоногих называют “маленькими созданиями, управляющими миром” из-за их центральной роли во многих экологических процессах. Мы должны принять их во внимание, если мы хотим полностью понять влияние человечества на планету и возможные последствия изменения климата”, — сказал доктор Юваль Розенберг.



Исследование показывает, что основная часть биомассы наземных членистоногих принадлежит существам, живущим под землей, в том числе клещам.



Насекомые, живущие колониями, составляют половину массы подземных членистоногих: термиты и муравьи составляют соответственно 40 и 10 % этой категории.



Сообщается, что исследование исправляет впечатление, что мы имеем дело с бесконечными, неисчерпаемыми популяциями членистоногих. Оказалось, что насекомые сильно подвержены влиянию человека и климата, что, в свою очередь, делает наши экологические системы уязвимыми.



