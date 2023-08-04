



Израильские ученые узнали, почему загар проявляется лишь несколько часов спустя

Купальщики очень хорошо знают, что их кожа меняет цвет лишь несколько часов спустя после пребывания на солнце. Новое исследование Тель-Авивского университета TAU раскрыло эту загадку: почему процесс загара происходит не сразу при пребывании на солнце, а только через несколько часов или даже дней.



Результаты исследования выявили механизм этого явления. Дело в том, что первоначально организм отдает приоритет восстановлению повреждений ДНК в клетках кожи, что подавляет механизм пигментации кожи, известный как загар.



“У нас есть два механизма, предназначенных для защиты кожи от воздействия опасного УФ-излучения”, – объяснил аспирант Надав Элкоши, руководитель исследованием с факультета молекулярной генетики и биохимии человека TAU.



“Первый механизм восстанавливает ДНК клеток кожи, поврежденных радиацией, а второй включает повышенную выработку меланина, который затемняет кожу, чтобы защитить ее от радиационного облучения в будущем”, – добавил ученый.



Но почему результат загара появляется не сразу, когда тело подвергается воздействию солнца?



“Оказывается, механизм, который восстанавливает нашу ДНК, имеет приоритет над всеми другими системами клеток, временно подавляя механизм пигментации”, – пояснил исследователь. “Только после того, как клетки восстановят генетическую информацию, они начнут вырабатывать повышенное количество меланина”.



Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Investigative Dermatology, “генетическая информация должна быть защищена от мутаций”, поэтому механизм восстановления “имеет приоритет” во время пребывания на солнце.



Ученые утверждают, что этот молекулярный механизм полезен “в качестве основы для будущих исследований, которые могут привести к инновационным методам лечения” для максимальной защиты кожи “от радиационного повреждения и, в конечном итоге, могут даже способствовать предотвращению рака кожи”.