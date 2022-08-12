



Израильские ученые сделали прорыв в вопросе борьбы с наркозависимостью

Израильские ученые из университета Бар-Илан сделали прорыв, который поможет в борьбе с наркозависимостью у людей.



Как известно, главной проблемой людей, употребляющих наркотики, является зависимость, которая возникает от того, что в памяти у человека остаются воспоминания о той "эйфории", которую они испытывали при приеме наркотиков.



Исследователям удалось выяснить, что воспоминания о таких "приятных" ощущениях можно стереть.



Как стало известно, стволовые клетки, взятые из тканей наркозависимых, способны достигать мозга и стирать память о наркотиках. Их вводят через нос при мониторинге КТ, они достигают мозга и стирают память о "приятных моментах".



После выполнения своей "миссии", стволовые клетки мигрируют в другое поврежденное место или погибают и покидают организм.

