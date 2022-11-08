



Израильские ученые сделали прорыв в производстве “зеленого” водородного топлива

Расщепление атомного ядра для получения энергии в настоящее время имеет два недостатка – длительность процесса и энергетические затраты. Физик-эколог BGU профессор Арик Йохелис и профессор материаловедения Техниона Авнер Ротшильд нашли новые возможности ускорить каталитический процесс, который значительно снизит затраты на электроэнергию.



Процессу их расщепления способствует солнечная энергия, известная под термином фотоэлектрохимия, которая снижает количество электрической энергии, необходимой для разрыва химических связей в молекуле воды с образованием водорода и кислорода. Выделение кислорода из воды осуществляется посредством оксигенного фотосинтеза, который включает электролиз воды и термическое разложение различных оксидов. Промышленный чистый кислород выделяют перегонкой сжиженного воздуха.



Йохелис и Ротшильд продемонстрировали новую парадигму, в которой два электрона могут одновременно перемещаться в разных местах, снижая энергетические барьеры для выделения кислорода. Их выводы были опубликованы в ведущем рецензируемом журнале в области устойчивого развития Energy & Environmental Science. Исследование было поддержано Министерством науки и технологий.



“Наше исследование меняет представление о каталитическом механизме выделения кислорода – важной реакции, которая представляет собой узкое место в производстве водорода из воды”, – утверждает профессор Ротшильд. “Мы надеемся, что это новое понимание приведет к дополнительным прорывам в разработке материалов и новым процессам создания чистого топлива из возобновляемых ресурсов, чтобы облегчить переход к нулевому использованию энергии”.