



Израильские ученые сделали гигантский скачок в разработке магнитных датчиков

Гибкие магнитные датчики стали популярными, потому что они универсальны для различных целей и приложений в ключевых областях гибкой электроники, включая мягкую робототехнику, бытовую электронику, здравоохранение, транспортные средства и многое другое. Они широко используются для навигации, бесконтактного человеко-машинного интерфейса и датчиков деформации, а также в умной коже и текстиле для таких приложений, как определение давления, мониторинг позы и отслеживание движения.



Они лучше, чем жесткие датчики, потому что их можно сгибать, приспосабливая к широкому спектру поверхностей, включая мягкие и неправильной формы. Но гибкие магнитным датчикам гораздо сложнее обнаруживать слабые магнитные поля, что ограничивает их потенциальное использование.



По словам исследователей из университета Бар-Илан (BIU) в Рамат-Гане и университета Бен-Гуриона в Негеве , сейчас израильские ученые совершают “гигантский скачок более чем на порядок в улучшении чувствительности гибких магниторезистивных датчиков”. Новые датчики имеют эллиптическую форму и выращены на полиамидной ленте, которая обладает отличной химической стойкостью и изоляционными свойствами и не подвержена влиянию кислот или масел. Она также поддерживает постоянную температуру электрических компонентов, поэтому многие отрасли промышленности используют полиимидную ленту, чтобы гарантировать, что их электроника не сгорит или не упадет ниже требуемой температуры.



Датчики могут обнаруживать низкочастотные магнитные поля мощностью менее 200 пико-Тесла, что более чем в 200 000 раз меньше магнитного поля Земли.



“Эти значения не только являются лучшими среди всех типов гибких магнитных датчиков, о которых сообщалось на сегодняшний день, но они также превосходят показатели многих жестких аналогов”, – пояснил профессор Лиор Кляйн с физического факультета BIU, который руководил исследованием вместе с доктором Асафом Грошем из Отдела электротехники и вычислительной техники БГУ.



“Их беспрецедентная чувствительность в сочетании с простой конструкцией, низкой стоимостью и удивительной гибкостью делают эти датчики особенно привлекательными для интеграции в гибкие электронные устройства следующего поколения”.