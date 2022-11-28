



Израильские ученые разработали невидимую маску для лица

Исследователи из Израильского технологического института Технион в Хайфе разработали революционную невидимую лицевую маску для защиты от передачи COVID, MERS, гриппа и других респираторных вирусов.



Команда под руководством профессора Моше Шохама и профессора Дэвида Гринблата изобрела радикально новое решение традиционной маски, создав невидимую “воздушную завесу” перед лицом пользователя. Воздушная завеса создается внутри легкого блока с фильтром, установленного на козырьке кепки.



Основные преимущества изобретения – воздушная завеса защищает глаза, нос и рот, не затрудняя идентификацию лица, распознавание эмоций или устное общение. Воздушный экран также можно использовать повторно, поэтому он не загрязняет окружающую среду, как пластиковые одноразовые фильтры, используемые во всем мире.



Недавно опубликованное исследование, основанное на экспериментах, проведенных в лаборатории Гринблатта, доказало эффективность воздушной завесы, которая эффективно блокирует аэрозоли, образующиеся во время устного общения, а также крупные капли, образующиеся при кашле и чихании.



Пилотные исследования с более чем 50 субъектами ясно продемонстрировали преимущество невидимого воздушного экрана над широко используемыми масками для лица.



Технион недавно передал лицензию на технологию Wisdome Wearables Ltd. Стартап в настоящее время находится в процессе коммерциализации продукта и поиска партнеров для реализации технологии на благо людей.