



Израильские ученые разработали формулу улучшения зубной пасты

Большая часть населения мира страдает от зубного налета и хронического кариеса зубов. Зубные пасты, жидкости для полоскания рта и регулярные осмотры эффективны, но всегда можно сделать немного больше.



Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве вместе с коллегами из Сычуаньского университета и Национального университета Сингапура обнаружили, что природная молекула может значительно усилить действие зубной пасты. Это дииндолилметан 3.3 (DIM), также известный как Bisindol, который способен уменьшить биопленки, образующие зубной налет и карииес на 90 процентов. Ученые также обнаружили в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в специализированном журнале, что природная молекула обладает противораковыми свойствами.



Ротовая полость является большим резервуаром бактерий, таких как Streptococcus mutans, считающихся одной из основных причин кариеса зубов . Streptococcus mutans растет во влажной, сладкой атмосфере рта после еды в биопленке, которая выстилает зубы. Эта биопленка образует зубной налет, разрушает эмаль и вызывает кариес.



Ученые обнаружили, что Bisindol (DIM) изменил эту биопленку на 90 процентов и, следовательно, не дал ей шансов вырасти. Как пояснил профессор Ариэль Кушмаро с кафедры биотехнологической инженерии израильского университета, “молекулу с низкой токсичностью можно добавлять в зубные пасты и жидкости для полоскания рта, чтобы значительно улучшить гигиену полости рта”.



Дииндолилметан содержится в крестоцветных овощах, таких как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, кейл и белокочанная капуста.



В настоящее время проводится несколько исследований, в которых анализируются его возможные применения в лечении рака предстательной железы и профилактике рака шейки матки.