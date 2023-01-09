



Израильские ученые разрабатывают революционное лечение рака крови

Профессор Сирил Коэн, директор лаборатории иммунотерапии в университете Бар-Илан и президент Ассоциации исследований рака в Израиле, сообщил в среду, что он разработал новый протокол в соавторстве с профессором Полиной Степенски, главой отдела трансплантации костного мозга и отделение иммунотерапии в больнице “Хадасса” в Иерусалиме.



Прорыв связан с молекулой, способной перенаправлять иммунную функцию пациентов с множественной миеломой, раком крови, который поражает плазматические клетки, продуцирующие антитела. Команды Бар Илана и “Хадассы” в течение нескольких лет исследований разработали молекулу, которая при повторной инъекции в лейкоциты пациентов убивает раковые клетки.



“Миелома поражает от 150 000 до 200 000 человек во всем мире каждый год, и почти треть больных в результате умирает”, – объясняет Коэн.



На первом этапе клинических испытаний 60 пациентов уже получили лечение этими модифицированными молекулами, и сегодня компания Immix BioPharma продолжает клинические испытания с целью добиться широкого применения.



“В 90 процентах случаев после лечения наблюдалось улучшение состояния пациентов, а в 60 процентах случаев рак был ликвидирован”, – сообщает профессор и выражает благодарность “нашим партнерам в больнице “Хадасса”, Фонду “Аделис” и Израильскому научному фонду”.





Хотя исследовательская группа еще может точно обозначить, как долго лечение будет эффективным, она уже работает над его адаптацией к так называемому “солидному” раку.



“Мы должны найти способ позволить модифицированным клеткам, тем, которые будут распознавать раковые клетки, чтобы уничтожить их, проникнуть в клетки “солидных” раков, и это сложная задача, которая требует настойчивости, изобретательности, а также финансирования, хотя нас воодушевляет некоторые результаты. У нас впереди долгий путь”, – говорит Коэн.