



Израильские ученые придумали, как курам откладывать яйца только цыплят-самок

Технология редактирования генов, разработанная впервые в мире израильскими учеными, предотвратит развитие цыплят мужского пола, которые не нужны для производства яиц.



Куры будут нести яйца, из которых вылупятся только цыплята женского пола, по данным Израильской организации сельскохозяйственных исследований-Института Вулкани и Huminn-Impactful Innovation for Humanity.



“Разработанная” ими курица Голда первая в мире откладывает яйца, из которых вылупляются только птенцы женского пола. Уникальная технология передает биологический признак через половые хромосомы, предотвращая развитие эмбрионов мужского пола.



Это первая компания, которой удалось разработать проверенное решение этой серьезной проблемы. Это устраняет необходимость сортировки и уничтожения около семи миллиардов однодневных цыплят мужского пола каждый год, которые считаются “ненужным побочным продуктом” в производстве съедобных яиц.



Группа исследователей во главе с доктором Ювалем Синнамоном нашла решение, основанное на технологии, которая передает биологическую особенность половым хромосомам Голды, чтобы ее яйцеклетки, несущие мужские эмбрионы, не развивались.



Так почти вдвое сокращаются значительные ресурсы, необходимые для вывода, а также устраняются затраты на сортировку и утилизацию цыплят-самцов.

