



Израильские ученые перепрограммировали клетки кожи в клетки плаценты

Плацентарные нарушения, такие как преэклампсия и задержка внутриутробного развития, обычно выявляются на поздних сроках беременности. Чтобы понять, что их вызывает, а также определить факторы риска и возможные методы лечения, ученые искали способ воссоздать клетки плаценты на ранней стадии.



“Мы делаем это лучше, чем другие недавно разработанные методы”, – говорит доктор Мория Наама, доктор медицинских наук в лаборатории Медицинской школы Хадасса Еврейского университета.



“Чтобы действительно понять болезни, их механизмы и возможные методы лечения, нужно знать, как они работают – точные молекулярные механизмы, и как ими можно манипулировать, а для этого нужна хорошая модель больной клетки”, – говорит она. “У нас не было человеческих клеток для моделирования заболеваний. Наша система – это часть головоломки, позволяющая сделать это”.



Исследование под ее руководством, опубликованное в Nature Communications, раскрывает новый метод перепрограммирования клеток кожи в клетки плаценты человека для исследовательских целей. Он работает с клетками кожи мужчин и женщин любого возраста.



“В 2015 году мы выяснили, как получить эти клетки у мышей, и это стало большим прорывом. Теперь мы разработали эту систему на людях”, – рассказывает Наама.



Плацента управляет связью между матерью и плодом, снабжая кислородом и питательными веществами развивающийся плод, защищая его от инфекций, помимо других функций. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что плацента влияет на долгосрочное здоровье как матери, так и ребенка. Ее дисфункция может привести к выкидышу и заболеваниям, связанным с беременностью.



Однако изучение плаценты затруднено. Она формируется очень рано, и к моменту наступления срока беременности, когда может быть выявлена ​​плацентарная дисфункция, наиболее важных для исследования клеток уже не существует. Плаценты животных отличаются от плаценты человека, поэтому они мало чем могут помочь.



Наама отмечает, что "многие нарушения беременности возникают из-за неправильной имплантации эмбриона, очень раннего процесса, поэтому так важно получить стволовые клетки, которые дают начало плацентарным клеткам, поскольку они управляют процессом имплантации”.



По словам авторов исследования, новая стратегия перепрограммирования “имеет жизненно важное значение для моделирования и выявления потенциальных факторов риска плацентарных нарушений, а также для возможной будущей клеточной терапии для поддержки имплантации в случаях повторных выкидышей”.



“Еще одной проблемой является выяснение того, какие лекарства безопасно принимать во время беременности”, – говорит Наама. “Хорошая модель, которая показывает нам, что преодолевает плацентарный барьер, а что нет, может стать полезным первым шагом к пониманию этого”.



Исследование перепрограммирования клеток также открывает новые возможности для изучения причин бесплодия и долгосрочных последствий для здоровья как матерей, так и детей.