Израильские ученые нашли ключ к пониманию прогрессирования болезни Альцгеймера

Молекулярный механизм, приводящий к ускоренному ухудшению когнитивных функций у женщин с болезнью Альцгеймера, был впервые описан исследователями-нейробиологами из Еврейского университета в Иерусалиме в книге Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, сообщает israel21c.



Болезнь Альцгеймера, основная причина деменции, непропорционально чаще поражает женщин, у которых болезнь прогрессирует быстрее, чем у мужчин. Более того, современные терапевтические препараты для замедления прогрессирования симптомов вызывают более серьезные побочные эффекты у женщин.



Исследование, проведенное под руководством эксперта по генам мозга профессора Хермоны Сорек и профессора Йонатана Левенштейна, обнаружило прямую связь между семейством фрагментов РНК митохондриального происхождения и скоростью прогрессирования деменции у женщин.



Полученные данные свидетельствуют о том, что тяжелое истощение фрагментов митохондриальной РНК, унаследованных от матери, в пораженных ядрах головного мозга коррелирует с быстрым ухудшением когнитивных способностей у женщин с болезнью Альцгеймера.



“Это открытие дает первое молекулярное объяснение ускоренным когнитивным нарушениям, происходящим в мозге женщин с болезнью Альцгеймера, и открывает двери для улучшения существующих протоколов лечения”, — сказала Сорек.



Она сказала, что исследование имеет значение для жизнеспособности лечения симптомов болезни Альцгеймера с помощью терапии на основе РНК, которая появилась в последние годы.



“С этим открытием мы можем сделать важный шаг вперед в разработке лекарств, подходящих для женщин, страдающих от этого разрушительного состояния, и проложить путь к оптимальному уходу и поддержке пациентов с болезнью Альцгеймера и их семей”, - отметила ученый.



Исследование получило поддержку, в частности, от Национального института здравоохранения США и Израильского научного фонда.